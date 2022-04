INE no se debe vulnerar; legisladores deben discernir Reforma Electoral: Sacerdote

Luego de la propuesta de Reforma Electoral que hiciera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el vocero diocesano, Helkyn Enríquez Báez, indicó que no se deben de vulnerar las instituciones democráticas como podría suceder con el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual en esta propuesta se considera desaparecer.Entrevistado en referencia a ese tema, dijo que no se debe de socavar algo que incluso ha legitimado al actual gobierno. "No se debe en un momento erosionar lo que pareciera es una institución democrática y ciudadana, pues creo que aquí la tocaría entonces a los diputados hacer el discernimiento.Cierto que todas las instituciones están sometidas a revisión, y pueden evolucionar, mejorar, pero en este momento posiblemente no sea conveniente destruir una institución más".Añadió que por primera vez el Presidente en turno propone algo semejante, normalmente han sido los partidos de oposición quienes han pedido las reformas políticas o electorales, pero ahora que estamos ya en un estado con una madurez política, dijo, entonces se apela al discernimiento de la Cámara de Diputados y Senadores, a fin de que busquen lo conveniente."Ya estamos lejos de aquellos años donde el Presidente proponía y las cámaras votaban a favor. Hoy vemos como se tiene la madurez para que en un momento disciernan las Cámaras de Diputados y Senadores y se vea lo que resulte conveniente para mantener un instituto que ha garantizado prácticamente el poder a los partidos dominantes y eso pues es muestra del buen funcionamiento del Instituto Nacional Electoral".