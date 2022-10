INE pedirá 4 mil mdp para 2023 por si hay consulta popular

En el proyecto de presupuesto que aprobó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para el ejercicio fiscal 2023, se contempla un monto precautorio de 4 mil 25 millones 422 mil 288 pesos para la organización de un eventual proceso de Consulta Popular.Los consejeros determinaron que con base en la experiencia recabada hasta el momento en la organización de la consulta popular que se llevó a cabo en 2021, el INE en aras de prever contingencias que posiblemente se encuentren en vías de materialización inminente, en su caso, a fin de hacer frente a imponderables, se estima indispensable contar con los recursos monetarios necesarios para dar cumplimiento a la organización de las consultas populares.La propuesta de presupuesto precautorio incluye diversos proyectos específicos referentes a la realización de una posible Consulta Popular tomando en cuenta que para dicho ejercicio democrático es necesario que el INE cuente con los recursos financieros necesarios para instalar casillas, designar funcionarios de mesas directivas, crear Consejos Locales y Distritales, dar apoyos para los funcionarios de las mesas directivas, prever casillas extraordinarias y casillas especiales, entre otros.Pero, de no determinarse la realización del ejercicio de participación ciudadana mencionado, el INE haría la devolución de los recursos no ejercidos que haya recibido por dicho concepto a la Tesorería de la Federación.Ahora se está a la espera de que la Cámara de Diputados, al momento del análisis de tal propuesta y ya contando con los elementos necesarios para saber si se llevará o no la consulta popular, apruebe o no el presupuesto solicitado para ese rubro en particular.