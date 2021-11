INE puede organizar la revocación; tiene los recursos, asegura diputada federal

El Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con los recursos para organizar, convocar y realizar el instrumento de revocación de mandato del Presidente de la República, aseguró la diputada federal Angélica Ivonne Cisneros Luján.“El análisis que tenemos es que con el recurso que se les autorizó y con una política de austeridad, es posible sacar adelante este proceso”, dijo.La presidenta de la Comisión Ordinaria de Federalismo y Desarrollo Municipal en la Cámara Baja reprochó que México cuenta con un INE “muy caro”, en cuanto a sueldos y salarios de los Consejeros.“Tenemos un INE que se acostumbró a que los Consejeros ganan mucho dinero, los asesores también y ciertos gastos que no están dispuestos reducir”.Esto, en alusión a los gastos del ente electoral, cuyo presupuesto 2022 asciende a 19 mil 736 millones de pesos, aunque el Pleno solicitó 24.6 mil millones de techo presupuestal; siendo un recorte de casi 5 mil millones de pesos.Reprochó que, si la democracia sale cara en México, no es por su estructura sino la manera en que la dirige el Instituto.“La democracia participativa en México va, le guste o no al presidente del INE y que al parecer se ha convertido en el adversario de Morena, de las políticas progresistas y de la democracia participativa”.