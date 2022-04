INE quiere poner la lupa en gasto de ciudadanos que promovieron Revocación

El consejero presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, se pronunció por ampliar la fiscalización de los recursos que se emplearon para promover desde la ciudadanía la Revocación de Mandato, a fin transparentar el origen y monto de las aportaciones que se hacen para dinamizar estos ejercicios.En su mensaje, durante la sesión de conclusión de los trabajos para la organización de dicha consulta, consideró también que en su difusión se debe asegurar que la ciudadanía cuente con elementos objetivos para emitir una opinión informada que eleve la calidad de su participación en los asuntos públicos.Asimismo, apuntó que se debe revisar el marco de atribuciones para comunicar: qué se informa, cómo se informa, quién informa, así como los recursos y los medios idóneos para hacerlo, armonizando y ampliando el derecho humano a la libertad de expresión.Y es que recordó que los mecanismos de participación ciudadana son formas de democracia directa donde la ciudadanía es la protagonista y será necesario buscar un equilibrio para evitar la intervención de servidoras y servidores públicos que, en el ejercicio de su cargo, pudieran incurrir en acciones de propaganda gubernamental en período prohibido."De manera preocupante, la realización operativa de un ejercicio pulcramente preparado y ejecutado contrasta con las prácticas de algunas y algunos actores políticos y de algunos poderes fácticos", cuestionó Cervantes Martínez al exponer que serán las instancias competentes las que resuelvan lo que en derecho sea procedente sobre las quejas y denuncias interpuestas, así como de las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE y por el Consejo Local."Nos corresponde pensar en prospectiva sobre el futuro de nuestra democracia. Pensémonos y repensémonos como ciudadanas y como ciudadanos integrados en un país rico en su diversidad pero solidariamente unidos y comprometidos como una gran nación. Revisemos lo que se tenga que revisar y construyamos reglas lógicas y racionales aplicables a nuestra realidad y a nuestro contexto social que realmente fortalezca nuestro sistema democrático", sugirió.A su juicio, es necesario analizar ¿Qué modelo de comunicación política se requiere para evitar que sea sistemática y recurrentemente violentado? ¿Debe ser el INE el único ente público facultado para difundir ejercicios como la consulta popular y la revocación de mandato? ¿Abona a la discusión pública la veda gubernamental? ¿Cómo hacer para que los programas sociales no sean moneda de cambio en período electoral o de participación ciudadana?Adicionalmente, expresó que urge fortalecer la cultura cívica de la ciudadanía, quien debe saber que los programas sociales no son una dádiva, ni un gesto generoso de nadie; que los programas sociales no dependen de un resultado electoral; que el mejor gobierno es aquel que genera empleo y riqueza, que planea y ejecuta buenos programas educativos y que instrumenta políticas públicas de alto impacto y beneficio social."Debe saber que con su voto puede premiar o castigar los buenos o malos gobiernos; debe tener claro que su voto es el medio que tiene para decir lo que piensa sin que se le cuestione, se le presione o se le coaccione, porque su opinión es libre y la emite en la secrecía de la mampara. Conviene a nuestra democracia ciudadanas y ciudadanos empoderados y apropiados del espacio público, una ciudadanía informada, crítica, exigente y que conoce el valor y el poder de su voto", destacó Josué Cervantes Martínez.