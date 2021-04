INE revoca candidaturas independientes en Paso de Ovejas y Pánuco

El Instituto Nacional Electoral (INE), quitó las candidaturas independientes a Víctor Manuel Garcés López y Andrés Vázquez Cruz, quienes el pasado 31 de marzo recibieron el aval del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, para contender por las Alcaldías de Paso de Ovejas y Pánuco, respectivamente.



Lo anterior al no entregar sus informes de ingresos y gastos durante la fase de obtención del apoyo ciudadano, lo que de acuerdo con la Ley es una causal para impedirles participar en los comicios municipales del 6 de junio.



Garcés López y Vázquez Cruz fueron los únicos sancionados con la pérdida de su registro, a pesar de haber juntado los apoyos mínimos necesarios para contender sin el respaldo de un partido político por el Ayuntamiento de sus demarcaciones.



En la Resolución del Consejo General del INE respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de ingresos y gastos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Veracruz, se detallan los nombres de otros once aspirantes independientes que perderían su candidatura.



Sin embargo, dos de ellos, Adolfo Hernández Ramírez y Antonio Frutis Montes De Oca, renunciaron antes de concluir el periodo de recolección de los apoyos.



En el caso de Andrés Vázquez Cruz, César Nieves Solís, Ernesto Hernández Morales, Héctor Zandria Contreras, Julio Cobos Calderas, Luna Linares Torrecilla Guzmán, Mario Alberto Chiguil Hernández, Oliver Olmos Cabrera y Víctor Sánchez Xotlanihua, no lograron juntar las firmas, por lo que la procedencia de su postulación ya estaba descartada.



Cabe recordar que a finales de marzo, el OPLE le dio el aval a 16 ciudadanos para que registraran su nominación independiente entre el 2 y 16 de abril, aunque ello estaba supeditado a lo que decidiera el INE en materia de fiscalización.



Sancionan a más aspirantes a independientes



El Consejo General del INE también multó a 17 aspirantes independientes a las Diputaciones Locales y Alcaldías de Veracruz y amonestó a seis más por irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de sus Informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades del obtención del apoyo ciudadano.



Las sanciones económicas van desde los mil 737.60 pesos hasta los 125 mil 976 pesos.



En el acuerdo aprobado la tarde de este martes, en sesión extraordinaria virtual, se señala que José Alberto Chavela Covarrubias, aspirante por el Distrito Xalapa I, y Luis Daniel Ruíz Guerrero Ramírez, por el Distrito de Xalapa II, tendrán que pagar mil 737.60 pesos.



Mismo monto será cobrado a Agustín Arcos Gamboa, aspirante a la Alcaldía de Xalapa; José Ernesto Landeros Velazco, a la Alcaldía de Poza Rica.



En el caso de Alberto Cházaro Medina, del municipio de Isla, tendrá que pagar 8 mil 79.84 pesos; Armando Ramírez Hernández, de Córdoba, 9 mil 296.16 pesos; Conrado Navarrete Gregorio, de Coatzacoalcos, 5 mil 994.72 pesos; Eloy Jiménez Sánchez, de Naolinco, 6 mil 516 pesos y Javier Fernando Verónica Fernández, de Coatepec, 10 mil 773.12 pesos.



La lista de sancionados la complementan Lino Francisco Pastrana, de Alvarado, a quien multaron con 5 mi 994.72 pesos; Luis Alfonso Falla Bonilla, de Coatzintla, 44 mil 569.44 pesos; Mario Fuentes Morales, de La Antigua, 5 mil 994.72 pesos; Mauricio Iván Aguirre Marín, de Córdoba, 18 mil 852.96 pesos y Raúl Arias Lovillo, de Xalapa, 3 mil 475.20 pesos.



Además, se suman Rodolfo Corpi Lara, de Coatzacoalcos, con una infracción de 5 mil 907.84 pesos; Rosendo Luna Ortíz, de Jalacingo, 5 mil 994.72 pesos y Silviano Delago Valladolid, de Coatzacoalcos, 125 mil 976 pesos.



Por su parte, los aspirantes amonestados públicamente son Darío Colio Durán, de Jalacingo; Everardo Gustín Sánchez, de Tuxpan; Juan Escobar Salazar, de Xalapa; Juan Jesús Malpica Sánchez, Chocamán; Luis Enrique Hernández Illescas, de Huatusco y Omar Herrera Parra, de Xalapa.