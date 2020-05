INE tiene por entregar 70 mil credenciales en Veracruz

El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE), Josue Cervantes Martínez, mencionó que aún existen más de 70 mil credenciales sin haber sido entregadas en el Estado.



"Aún hay una cantidad importante de credenciales que aunque ya estaban tramitadas, ya estaban elaboradas y ya estaban en los módulos, no pudimos entregarlas porque la ciudadanía ya no tuvo oportunidad de ir a partir del 23 de marzo a recogerlas".



Detalló que de ese total, 42 mil credenciales ya se encuentran los diferentes módulos y 30 mil están por llegar.



"Estamos hablando de aproximadamente 72 mil credenciales que en cuanto podamos reanudar el servicio, nos vamos a poner a disposición de la ciudadanía que ya las había tramitado previamente".



Asimismo, resaltó que no empezarán el servicio realizando nuevos trámites, sino que le darán prioridad a las entregas de los plásticos.



"Y en la apertura de módulos, que esperamos que no sea ya muy lejos, que sea paulatina y no con todos los servicios. Vamos a empezar al principio solamente entregando credenciales. Todo depende de lo que nos digan las autoridades de salud".



Así también, enfatizó que dichas entregas serán con previa cita a través de la página del INE, o llamar a INETEL, todo esto una vez que inicien las operaciones.