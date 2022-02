INE verifica que orizabeños de casi 100 años sigan vivos

La titular del Registro Federal de Electores (RFE) de la Junta Distrital XV del INE, Lucero Gómez Cruz, dio a conocer que luego de verificar el registro de ciudadanos longevos, 66 de un total de 237, ya habían fallecido.Indicó que a nivel de distrito implementaron un programa al cual denominaron verificación de registro de ciudadanos longevos, por medio de éste identificaron el universo de registro de ciudadanos que tienen 97 años o más y cuyo registro está vigente en el padrón electoral.Por ello se les visitó en sus hogares y así verificaron si aún vivían y fue como se obtuvo el resultado de que 66 ya habían fallecido y sus familiares no lo reportaron a la oficina.“Este programa el cual ya concluyó, nos arrojó de un universo de 237 ciudadanos que 66 habían muerto y se procedió hacer la baja correspondiente".Explicó que las bajas del registro federal por defunciones, es un proceso que se realiza con vinculación a nivel estatal y las notificaciones no pasan por la vía distrital. Y cuando el sistema no hace la baja, los familiares directos pueden hacer el trámite.“Son dos vías de notificación, una es a través de convenio que tenemos con la autoridad competente y otra es a través de la notificación ciudadana, cuando un ciudadano fallece corresponde al familiar directo proceder a dar esa baja del ciudadano”.Ante la pregunta si las credenciales de la gente fallecida, alguien puede usarla para ejercer un voto, dijo que no es posible porque nadie puede emitir el sufragio ya que es necesaria la presencia de la persona.