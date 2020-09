INEGI dio 80 hectáreas de Orizaba a Ixtaczoquitlán; confirman conflicto territorial

El alcalde Igor Rojí López informó que platicó con el diputado Juan Javier Gómez Cazarín para buscar solución al problema de límites territoriales que generó el INEGI al pasar 80 hectáreas de Orizaba al municipio de Ixtaczoquitlán.



Explicó que de acuerdo con ese Instituto, pasando la autopista ya no es Orizaba, sino Ixtaczoquitlán, por lo que la unidad El Trébol, el CAME, el CDO Sur, la Fiscalía regional y toda esa zona sería del vecino municipio.



Mencionó que esa área históricamente ha sido de Orizaba y así lo reconoce Catastro del Estado.



Comentó que se percataron del problema al intentar dar de alta una obra en esa zona y ver que las coordenadas del INEGI marcan que es otro municipio.



Indicó que cuando se realizó el CDO Sur no había esos controles electrónicos, simplemente se sabía que era territorio municipal y se hacia la obra.



Explicó que lo que se está solicitando a la Legislatura es aclarar esta situación de los límites y con ello acudir al INEGI para que corrija esta situación.



El alcalde agregó que mientras esto no se haga, no se podrá llevar a cabo ninguna obra o acción en esta zona pues el sistema federal no lo permitirá.



Puntualizó que el municipio de Ixtaczoquitlán no pierde nada porque no se le está quitando nada que sea suyo.