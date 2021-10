INEGI no registra cerros de Veracruz; excluye hasta reservas naturales

Cerros icónicos de ciudades veracruzanas, entre ellos el de la Galaxia en Xalapa, el de la Martinica de Banderilla y el del Abuelo en Poza Rica no figuran en el Registro de Nombres Geográficos Continentales, Insulares y de las Formas del Relieve Submarino con Fines Estadísticos y Geográficos del INEGI.En dicha estadística, en donde el Cofre de Perote es “cerro” y el Pico de Orizaba es de Puebla, el Instituto Nacional de Geografía e Informática solo documenta tres elevaciones en Xalapa: el Cerro Gordo, Cerro Colorado y el Macuiltépetl.Excluye además las reservas naturales de Garnica-El Tejar, Predio Barragán, o Molino de San Roque, de su registro de “áreas de referencia naturales y culturales”.En Banderilla, el INEGI no documenta el Cerro de La Martinica, y en Poza Rica, no registra el Cerro del Abuelo, el más alto de la ciudad.Hay que recordar que el pasado martes 28, el INEGI defendió que su registro de nombres se sustenta a partir de los nombres que los habitantes de un lugar o bien las autoridades dan a su localidad o a los elementos próximos a esta.