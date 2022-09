Inés Romero ignora realidad de Juzgados; no paga ni la luz, critican

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Isabel Inés Romero Cruz, no tiene la realidad de los problemas en Juzgados de la entidad, por lo que ha tomado decisiones incorrectas en detrimento de la administración de justicia.El presidente del Foro Liberal de Abogados de Veracruz en Orizaba, Marco Antonio Nicolás Lara, dijo que hoy “desayunaron” la noticia que el Consejo de la Judicatura ordenó el cambio de denominación del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Orizaba por el de Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familia.Sin embargo, aseveró que es tal el desconocimiento de la realidad que vive la justicia de Veracruz, que ordenan la transformación de un inmueble que lleva dos días sin servicio de energía eléctrica por falta de pago.Expuso que se ha observado que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el suministro de energía eléctrica porque no se pagó el recibo de este mes.Manifestó que este día se enteró que dicho Juzgado cambia de denominación y de competencias y que entrará en funciones el próximo lunes, pero lleva dos días sin energía eléctrica.Asimismo, reconoció que en el distrito Judicial de Orizaba se han incrementado los casos civiles, concretamente todos los relacionados con los divorcios, pero negó el argumento del Consejo de la Judicatura que fue un reclamo de la sociedad y de las barras de abogados que se cambiara la denominación del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, al menos nosotros no lo pedimos”.Lamentó las decisiones incorrectas que ha tomado la magistrada presidenta, sobre todo en cambiar de sede a diversos Juzgados, porque lejos de mejorar la impartición de justicia, va en retroceso.Al menos, agregó, en Orizaba había cuatro Juzgados y en Fortín un Juzgado Microrregional, sin embargo, en estos momentos solo tiene dos, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia común y al Cuarto de Primera Instancia, ahora convertido en Juzgado Especializado en Materia Familiar.En ese sentido, dijo que en esta administración, primero de la extinta magistrada Sofía Huerta Martínez y ahora con Isabel Inés Romero Cruz, en Orizaba han desaparecido el Juzgado Octavio de Primera Instancia y el Juzgado Microregional de Fortín.Recientemente cambiaron la sede del Juzgado Sexto para Fortín, y hoy anuncian que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Fuero Común será especializado en materia familiar.