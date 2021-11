Inexperiencia de funcionarios ocasiona subejercicio, dice economista de Veracruz

La falta de experiencia de los funcionarios, así como de planeación de proyectos factibles y evaluados en las dependencias, han ocasionado que caigan en el subejercio y con ello que se tengan que regresar recursos a la Federación, dejando a Veracruz sin avances, criticó el presidente del Colegio de Economistas de Veracruz, Humberto Flores Huerta.“Mucho dinero se ha regresado a la Federación y no hay avances en Veracruz. Dependencias como la SIOP van a caer en subejercicio, sin ningún proyecto evaluado y factible eso es lo que ha pasado en estos años de gobierno y ya no podemos caer en eso”, lamentó.Recriminó que los recursos no se ejerzan si están presupuestados y en este sentido aseguró que los secretarios del Gobierno Estatal han fracasado al provocar que los dineros se tengan que devolver a la Secretaría de Hacienda.“Es recurso que está presupuestado y se tiene que ejercer y si se requiere es porque se tiene un plan de trabajo, un programa y no se cumple, por la falta de experiencia de los funcionarios y por la falta de un grupo de personas con cierto perfil disciplinario viene el fracaso, y que se tenga que devolver a Hacienda”, dijo.Por ello, consideró que las dependencias podrían tener la opción de transferir esos recursos a otras áreas que lo necesiten, y así beneficiar a la población con obras y acciones.“Se debe gastar, el Ejecutivo es uno solo, debería poderse transferir a otras dependencias, pero hay falta de coordinación del Gobierno”, concluyó.