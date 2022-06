Inflación aprieta y no hay medidas que la mitiguen, lamentan

A pesar de que el gobierno anunció que tomaría algunas medidas para amortiguar el impacto de la inflación, hasta ahora no se han visto avances y los precios de la canasta básica y muchos otros productos siguen a la alza, lamentaron Guillermo Trujillo Martínez, representante del Pequeño Comercio en Orizaba y el contador Antonio Alberto Herrera Gómez.Mencionaron que hay alimentos, como el aguacate, que antes formaban parte de la dieta del mexicano y que incluso, cuando las familias no tenían mucho para comer, “se hacían un taco de aguacate”, realidad que hoy es imposible pues su precio alcanza hasta los 135 pesos por kilogramo, haciéndolo un producto poco accesible.Trujillo Martínez indicó que nadie puede negar la inflación en donde inciden muchos factores externos, entre ellos la guerra que hay entre Ucrania y Rusia.No obstante, señaló que a la gente “de a pie” no le importa esa situación, lo que quiere es que no les afecte en sus bolsillos, pues aunque el aumento que se dio este año a los salarios mínimos fue sustancial, a las familias no les alcanza.Por su parte, el contador consideró que lo mejor que puede hacer el gobierno en estos momentos es mantener apoyos fiscales, por ejemplo lo que había en el Régimen de Incorporación Fiscal, además de ayudar en las cuotas obrero-patronales y descontar del impuesto sobre la renta en el Régimen de Incorporación Fiscal.Puntualizó que aunque esto no solucione la problemática que se vive hoy, al menos ayudará a solventarla un poco.Sobre las estimaciones que hay para el mejoramiento de la economía, consideraron que será hasta septiembre cuando se podría comenzar a superar la crisis inflacionaria.