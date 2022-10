Empresas dedicadas a los banquetes se han visto afectadas por la inflación, no solo registran alza en productos de la canasta básica, también en gas, energía eléctrica y otros insumos señaló Alberto Bueno Ladrón de Guevara, dedicado a este ramo.Mencionó que para ellos es imposible aguantar el alza y por consiguiente aumentan el precio de los banquetes hasta un 30 por ciento en comparación con el año pasado.Eso también afecta a los consumidores quienes planean ya fiestas pequeñas pues se ha vuelto cada vez más costoso organizar reuniones mayores."Si prespuestaron para una fiesta de 100 personas ahora es para 50, ya no rentan salones, es algo complicado", dijo.Agregó que muchos están cambiando de giro pues ya no es un negocio rentable el elaborar banquetes con esto de la inflación y el cierre del año no se vislumbra alentador