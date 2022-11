Inflación y altas tasas de interés pegarán a familias

La inflación y las tasas de intereses que ofrecen bancos y comercios, afectarán drásticamente a miles de familias mexicanas durante el primer semestre de 2023, advirtió el analista financiero Enrique Trueba.Ante la precaria situación económica en México, que inició con el tema de la pandemia, sumado a la crisis financiera y el desempleo, dijo, se obliga a las familias a pedir préstamos, o adquirir en abonos un bien necesario."Otro dato importante que tenemos sobre los créditos, es el incremento que siguen teniendo las tasas de interés, principalmente los créditos del consumo que son las tarjetas de crédito tanto departamentales, como bancarias.“Siguen a la alza la tarjetas de crédito, un instrumento muy peligroso para la población en general, dado que nos dan al inicio un satisfactor ante la compra de nuestro bien, pero después hay que pagarlo con una tasa de interés muy alto", dijo.Dijo que esto lleva a que de acuerdo con la Asociación Mexicana de Banqueros, el incremento en la tasa de recuperación por consumo se ha visto afectado casi en un 12 por ciento en todos los bancos y las tiendas departamentales los impagos comienzan a darse.Eso obliga a incrementar las tasas de manera significativa, agregó, entonces el tema hoy es que el uso racional de créditos nos ayudará a vivir más tranquilos y ayudar a ahorrar más dinero, porque si no, salen incumplimientos que nos puedan meter en problemas legales o de otra índole que no son recomendables.Y es que según se avizora, la inflación no va a ceder, el producto interno bruto podría tener un repunte o incremento, pero en 2023 volverá a bajar el crecimiento económico por la tendencia que existe tanto en Estados Unidos como en Europa.