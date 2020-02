INFONAVIT permitirá sacar créditos para vivienda entre amigos o parejas gay

A partir del 14 de febrero, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) implementará el programa "Unamos crédito", con el que dos personas que no tienen una relación jurídica podrán adquirir un crédito.



De esta manera, parejas del mismo sexo, hermanos, padres e hijos y amigos, podrán aplicar para adquirir una casa, señaló el delegado del INFONAVIT, Erick Porres Blessa, estimando que en todo el país se otorgarán este año poco más de 17 mil créditos.



"Permite unir créditos entre personas que no tienen relación jurídica, es decir, antes con INFONAVIT podrías acceder crédito si estabas casado con tu esposa, esposo, juntabas los dos créditos, fondo de ahorro. (...) Ahora se puede hacer algo muy similar no necesariamente con un vínculo, puede ser un papá con una hija, dos hermanos, primos, amigos, personas que estén en unión libre, personas del mismo sexo", dijo.



En Veracruz , ya hay solicitantes para este programa y de acuerdo con el INFONAVIT, para el siguiente año podría ampliarse el número de personas entre las que se pueden unir los créditos.



"Primero es con dos personas pero a lo largo del año se va a subir a 3 personas que puedan estar y el próximo año vamos estar en 4 personas, 4 conocidos, amigos que quieran comprar juntos y esto va a ampliar las posibilidades de compra".



El objetivo es que los derechohabientes tengan acceso a una vivienda si sus créditos son insuficientes para aplicarlos de manera individual.



"Los requisitos son los mismos que un crédito tradicional, salvo que son dos créditos. Se divide el tema de la copropiedad, los porcentajes se adecuan de acuerdo a la cantidad que está poniendo cada uno".



Porres Blessa explicó que no hay número de créditos asignado para cada Estado, será de acuerdo a las solicitudes como se distribuyan hasta agotar los 17 mil 650 en la primera etapa.