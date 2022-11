INFONAVIT proyecta cerrar 2022 con 10 mil créditos de vivienda otorgados

Al final del 2022, el INFONAVIT espera cerrar con al menos 10 mil créditos asignados en Veracruz, afirmó el delegado regional, Erik Porres Blesa, quien aseguró que no hay límite de colocación de financiamiento para la adquisición de vivienda.Hasta el momento, la solicitud y aprobación de créditos ha sido favorable, se llevan más de 9 mil 700, con una derrama económica que supera los 5 mil millones de pesos en materia de desarrollo de vivienda en todo el estado.“No hay un techo, límite. Creo que estaremos sin duda arriba de los 10 mil. Con corte al 13 de noviembre, justamente la semana pasada en el Estado de Veracruz llevamos 9 mil 729 créditos otorgados a lo largo y ancho del estado con un monto similar a los casi 5 mil 200 millones de pesos, esto se traduce en que miles de familias veracruzanas van a estar teniendo un cierre de año en una casa propia que no es un tema menor”, indicó.Porres Blesa consideró que los actuales números marcan la importancia que adquirió el tener una casa propia tras la pandemia y el “home office” por ello, es relevante que la asignación de créditos.Adicionalmente, se han realizado modificaciones en el INFONAVIT para ser competitivo en los créditos, manteniendo la tasa más baja con 1.91 por ciento anual.Además de otros cambios como la ampliación en las líneas de crédito hasta un monto máximo de 2 millones 400 mil pesos para una vivienda.“Contra todo pronóstico, los dos años de pandemia y este que no ha sido sencillo para nadie el INFONAVIT tenga buenos datos, estemos dando una buen cantidad de créditos que la gente esté aprovechando estas medidas contracíclicas que hizo la dirección general del INFONAVIT”, finalizó.