Informales “se la juegan” vendiendo por las noches en el Malecón de Veracruz

Durante el pasado fin de semana, se observó que algunos comerciantes del Paseo del Malecón, regresaron a vender sus productos, se instalaron en el piso durante la noche y afirman que han tenido que esperar a que los inspectores de comercio se descuiden para meterse a vender.Señalan que sin un lugar donde vender y ante la llegada de visitantes optaron por “jugársela” y arriesgarse en el mismo sitio donde ya no se les permite.Después de las 9 de la noche, hay mayor flexibilidad y algunos aprovecharon para trabajar en estos días de vacaciones.“Nos ponemos hasta que el Ayuntamiento se va y que los inspectores se van y nos ponemos por ratitos para poder trabajar. No somos todos, andamos buscándole, algunos se van a caminar a la playa en lo que resolvemos esta situación. Andamos caminando, se descuidan los inspectores y nos metemos tantito a vender, nos salimos y nos corren y así andamos buscándole”, dijo el comerciante Julio César Pineda Jiménez.Insisten en que desean seguir vendiendo de manera regulada y pagar sus permisos como lo estuvieron haciendo.“Que nos permitan trabajar por lo menos fines de semana, hay gente que son de la tercera edad y a esas personas ya no le dan trabajo y lo que pedimos nada más es que nos permitan”.Son 178 comerciantes que señalan son los que estaban sobre el paseo del Malecón y llegaron a encarar a los vendedores de la calle Comodoro Azueta que se manifestaron bloqueando el puente “Morelos” , porque afirman no deben afectar las vialidades.“De los que están ahí, no todos son vendedores, son como 8 compañeros nada más y los demás son acarreados, no queremos que otra gente se meta y nos llegue afectar a nosotros, ellos son de los que se ponen en Comodoro Azueta pero nada más son como 8, todos los demás son gente que no tiene que ver con nosotros”, concluyó.