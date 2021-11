Infraccionan a choferes de urbanos por incumplir medidas sanitarias

Diariamente se aplican hasta 3 infracciones a choferes de pasaje urbano que no cumplen con las medidas sanitarias en las unidades, afirmó el Delegado de Transporte Público en la zona conurbada de Veracruz, Ángel Carsolio Hernández.Las faltas más recurrentes son el sobrecupo de pasajeros y el que los operadores no portan el cubrebocas.Además se continúa con la exigencia de que los concesionarios deben sanitizar los camiones de transporte.“Se aplican sanciones, estamos haciendo infracciones a quien no esté cumpliendo con las medidas, pero por eso sigue la supervisión. Diariamente sí se hacen unas dos a tres infracciones por esta situación del sobrecupo, no traen cubrebocas y porque no cumplen con la medida de sanitizar las unidades”, dijo.La multa asciende a dos días de salario y de ser reincidente se puede llegar hasta la suspensión de la concesión, lo cual no se ha aplicado.“Son dos días de salario de inicio, quien es reincidente no tiene el descuento de la infracción que es del 50 por ciento y puede llegar a una suspensión temporal de la licencia o de la concesión. Hasta este momento no tenemos suspensión”.El delegado afirmó que no se han disminuido los operativos de revisión e incluso advirtió que continuarán porque la emergencia sigue, por ello, exhortó a los operadores de transporte urbano que cumplan aplicando las medidas sanitarias contra el COVID-19.