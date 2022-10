Infraestructura del ISSSTE no creció a la par que número de derechohabientes

Los hospitales del ISSSTE de Coatzacoalcos y Xalapa han sido rebasados en su capacidad de atención por lo que se analiza realizar una ampliación, en el caso del último mencionado están en espera de la donación de un predio dio a conocer Pedro Zenteno Santaella director general del Instituto.En una gira de trabajo realizada por la zona centro, dijo que supervisan que las plantillas laborales estén completas para que se brinde el turno vespertino y de fin de semana sin contratiempos.En este sentido señaló que el ISSSTE cumple 63 años y cuando inició había 500 mil derechohabientes y ahora son 14 millones, es decir, el Instituto no creció al ritmo que se necesitaba en infraestructura; se rezagó y el primer nivel fue el más afectado.Incluso mencionó que algunos casos sólo se quedaron con un Centro de Atención Familiar y sólo son consultorios médicos que ahora están rebasados pues iniciaron con mil derechohabientes y ahora atienden hasta 5 mil personas, en algunos casos hasta 33 mil derechohabientes.Por ello, consideró que se requiere un hospital general por estado, es decir 32 y sólo hay 16, en algunos no hay segundo nivel de atención.Por ello, en esta gira de trabajo supervisan si es suficiente el nivel de atención o es necesario hacer ampliaciones y así recuperar la capacidad de atención del ISSSTE.En cuanto abasto de medicamentos mencionó que se encuentran al 97 por ciento en almacén central es decir no hay desabasto.