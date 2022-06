Ingenio aún no liquida a productores; amagan con tomar bodegas de azúcar

A dos meses de haber terminado la zafra, el ingenio no ha dado fecha de pago de liquidación final. De acuerdo con la Ley de la Caña de Azúcar, el ingenio está comprometido a pagar a los 30 días de la conclusión de la zafra, cosa que hasta el momento no ha sido así.Productores de caña del ingenio La Providencia amenazan que de no tener respuesta esta semana que viene, tomarán la factoría y las bodegas de azúcar.Comentaron que a este Grupo Beta San Miguel ya se le hizo costumbre pagar hasta dos o tres meses después; sospechan que la empresa “jinetea” los más de 60 millones de pesos.La zafra termino el 17 de abril con una molienda de 751 mil toneladas de caña y rendimiento del KARBE (Kilogramos de Azúcar Recuperables Base Estándar) de 111.254 aproximadamente.Dentro de los acuerdos para pagar la liquidación debe estar el padrón cañero, acuerdo que ya quedó definido en el Comité de Producción y Calidad Cañera entre las organizaciones cañeras.