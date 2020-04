Ingenio Central Potrero no dará reparto de utilidades; obreros se organizan para reclamarlo

Al declarar en ceros su carátula del ejercicio fiscal 2019 la empresa Central Potrero (Grupo Beta San Miguel), y entregar el documento a la sección 23 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana, éste nombro una comisión en la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), pero tres obreros renunciaron; por lo que este sindicato convocó de manera abierta para participar en la defensa del reparto de utilidades.



Obreros de esta organización aseguraron que es la primera vez que tres obreros –Roberto Campos Rangel, Germán Tobón Luna y Teófilo Pérez Hernández– renuncian para formar parte de la comisión para la PTU, lo que habla que el dirigente de “nuestra organización, Ignacio Armas, no está con él la base obrera”, aseguraron.



Lamentaron que la sección 23, una de las más “gloriosas” y que habían ganado muchas luchas sindicales, “ahora somos los más pendejos”, lamentaron.



Expusieron que falta un líder que realmente “se faje los pantalones, que defienda los intereses de los trabajadores”, ya que aseguraron que el que está al frente –Ignacio Armas-, es una persona “tibia, le falta carácter y toma de decisiones”.



El problema, señalaron, es que el grupo azucarero que adquirió Central Potrero –Grupo Beta San Miguel-, es “nefasto”, solo busca sus propios intereses, no tiene sensibilidad para tratarlos como obreros; “que antes de ser obreros somos seres humanos y aplica castigos al menor fallo; lo grave es que no hay quien nos defienda”, apuntaron este grupo de obreros que pidieron reservar sus nombres para no ser afectados por su dirigente sindical.



Comentaron que iban a llevar a cabo una asamblea la tarde de este miércoles, pero por la emergencia sanitaria del COVID-19, fue suspendida y ahora el Sindicato hizo la invitación abierta para participar en la Comisión de la PTU; esperando acudan los obreros de mayor conocimiento en materia fiscal para que defiendan los intereses de los trabajadores; luego que consideran que tienen derecho a utilidades, porque este ingenio, es uno de los más productivos del país.