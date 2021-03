Ingenio de Veracruz se niega a exportar; llaman a presionarlo

Los ingenios San José de Abajo, en Veracruz y Puga, en Nayarit, son los únicos dos ingenios que hasta el momento se niegan a cumplir con cupos de exportación.



Ante eso, el presidente de la Union Nacional de Cañeros A. C., Daniel Pérez Valdés, llamó a los productores de caña a "apretar" a estos ingenios para que no saquen un bulto de azúcar hasta en tanto no cumplan con los acuerdos de exportar sus excedentes.



Al mismo tiempo, pidió a los cañeros de ingenios cercanos que apoyen para presionar a estas factorías, porque la afectación es a nivel nacional, no a nivel local.



En el caso del resto de los ingenios, es cierto que no han cumplido con las exportaciones que les corresponden a ritmo de producción pero ya han iniciado.



Pérez Valdés advirtió que la vigilancia de las bodegas y salida del azúcar continuará en todos los ingenios del país, hasta que cumplan al 100 por ciento con los acuerdos de exportación con el mercado mundial.



Reiteró que los ingenios por el momento no se les permitirá comercializar un sólo bulto de azúcar en el mercado nacional, hasta que cumplan con los acuerdos pactados con el Gobierno Federal y con las organizaciones cañeras a nivel nacional.