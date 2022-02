Ingenio Mahuixtlán cobra préstamo que no se hizo, denuncian cañeros

Productores de caña de azúcar denuncian cobros excesivos de préstamo que no se efectuó, por parte del ingenio Mahuixtlán.El representante legal de la propietaria de los sembradíos de caña, Gregorio López Narváez, declaró que se había solicitado un préstamo hipotecario que ellos pagarían en especie, con caña de azúcar, aunque aseguró que tal préstamo no se efectuó.Además, mencionó que el dueño de dicho ingenio, Joel Hernández Villa, interpuso demanda en su contra."Él nos demandó por la vía mercantil, con la demanda de que nosotros incumplimos con la entrega de la caña de azúcar, de un préstamo que supuestamente él nos había dado pero que no se ha llevado a cabo", añadió.López Narváez expuso que el préstamo había sido solicitado por la cantidad de 650 mil pesos pero hasta el momento se incrementó la deuda hasta más del millón de pesos, pues a esto se le suman intereses moratorios e interés sobre interés.Comentó que tampoco se tiene evidencia de que el crédito se haya efectuado pues no hay ningún documento expedido por el banco o por el propietario del ingenio.Ante esta problemática solicitó la intervención del Gobernador de Veracruz, incluso del Presidente de la República, pues mencionó que la corrupción es algo que se trata de erradicar en esta administración."Es una corrupción, algo que nuestro Presidente de la República quiere combatir y en este ingenio es lo que inunda", finalizó.