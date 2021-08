Inicia el Sarajevo Film Festival con película del cineasta xalapeño Gustavo Vega

Con la película “Letters from the ends of the world” (Cartas desde los finales del mundo), donde participa como director el cineasta xalapeño Gustavo Vega, iniciaron las actividades del Sarajevo Film Festival. El xalapeño estuvo al frente del Ágora de la Ciudad hasta hace algunos meses.



En su función inaugural se llevó a cabo el estreno mundial de la mencionada película, producida y presentada por el mítico cineasta Bèla Tarr.



Esta película pertenece al género ómnibus o antología, cinta que conforma un gran proyecto internacional que, en su conjunto, representa una visión íntima y personal de las primeras semanas de aislamiento mundial en el año 2020 generado por el COVID-19.



“Letters from the ends of the world” es un viaje a través de breves historias filmadas en países como Singapur, Corea, Estados Unidos, España, Inglaterra y México, por cineastas pertenecientes a la primera generación de egresados de la Film Factory del director húngaro Béla Tarr, entre quienes se encuentra Gustavo Vega, así como la recién ganadora del Goya, Pilar Palomero.



El cineasta xalapeño Gustavo Vega estuvo presente en la ceremonia de inauguración, al llegar compartió la alfombra roja con el ganador del Óscar, Danis Tanović.



Además, cabe mencionar que la película inauguró, junto con el filme "Not So Friendly Neighbourhood Affair", del ganador del Óscar, Danis Tanović, la edición número 27 del Sarajevo Film Festival, el evento de artes cinematográficas más importante de Europa del este y continuará presentándose en el programa especial de proyecciones “Open air” del festival.



De las 13 historias que componen este filme dos fueron filmadas en nuestro país: en la CDMX, por la cineasta Marta Henaiz Pidal, que actualmente participa en la residencia de la Cinéfondation del Festival de Cannes; y en la ciudad de Xalapa, por Gustavo Vega.



El cineasta, quien hasta hace algunos meses fungió como director del espacio Ágora de la Ciudad, actualmente continúa su labor de productor y director, además de encabezar proyectos de gestión y difusión cinematográfica desde la capital veracruzana.