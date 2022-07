Inicia este miércoles, en el Centro Recreativo Xalapeño, Muestra de Cine Escandinavo

Con la inauguración en Xalapa de las Jornadas Nórdicas, el evento anual insignia del Colectivo Nórdico en México, inicia el tour 2022 de MUCEM, la Muestra de Cine Escandinavo en México, que este año se presenta en cuatro estados del país: Veracruz, Jalisco, Ciudad de México y Baja California Sur.Este ciclo será en Xalapa durante julio, en colaboración con la Red Xalapeña de Cine Clubes y la Subdirección de Cultura del Ayuntamiento de Xalapa. La segunda edición de MUCEM tendrá como línea temática este año una selección de lo mejor del cine contemporáneo de los países escandinavos, muchas de estas películas fueron nominadas y/o premiadas en el Festival de Cannes, los Golden Globes o los Oscar.Es a través de estos largometrajes que se pretende ampliar el puente cultural que comparten los países nórdicos con México. Para esta edición de la muestra se presentarán 6 películas, dos de Suecia, dos de Dinamarca (una de ellas con coproducción mexicana), una de Islandia y una película noruega.La inauguración de MUCEM será este miércoles 7 de julio, a las 19:30 horas en el Centro Recreativo Xalapeño (CRX), ubicado en la calle Xalapeños Ilustres número 31, zona centro. Todas las películas son de entrada gratuita, habrá cupo limitado y se solicita uso de cubrebocas obligatorio.La selección oficial quedó de la siguiente manera.Inicia este miércoles con la proyección de “The Square de Ruben Östlund” (Suecia). Película que narra la historia de Christian, mánager de un museo de arte contemporáneo, quien se encarga de una exhibición titulada "The Square" en la que hay una instalación que fomenta valores humanos y altruistas. Un día le roban el móvil y la cartera en plena calle, incidente que causará más consecuencias de las esperadas.Para el jueves 7 de julio, se proyecta a las 19:30 horas “Korparna” (Cuervos) de Jens Assur (Suecia). Filme sobre un agricultor muy trabajador, desalentado por la dura realidad de su lucha cotidiana, hombre que está decidido a que su hijo se haga cargo de la granja y continúe con su legado. La madre hace todo lo que puede para mantener a la familia unida. Sin embargo, con creciente horror, el hijo es testigo del incremento en la conducta psicótica de su padre.Para el jueves 14 de julio se proyecta, también a las 19:30 horas, “Skyggenes Dal” (En el Valle de las sombras) de Jonas Matzow Gulbrandsen (Noruega). Filme que aborda el tema de Aslak, niño de seis años que vive con su madre en una aislada región de Noruega. Una serie de hechos perturbadores que él no acaba de entender lo llevan a un viaje (físico y metafórico) del que ya no hay vuelta atrás. Nos hallamos ante un atmosférico filme de misterio, contado desde la perspectiva de quien se encuentra en un momento vital donde la percepción del mundo difumina las fronteras entre lo real y lo subjetivo.Para el miércoles 20 de julio, a las 19:30 horas, “Reconstruction de Christoffer Boe” (Dinamarca). A primera vista "Reconstruction" es una historia de amor entre dos desconocidos que se encuentran en un andén del metro en Copenhague. Pero en realidad este filme es mucho más que esto. Es una meditación sobre el amor y la suerte, sobre el valor necesario para aprovechar las ocasiones que se presentan y ser consecuente con las decisiones que se deriven de ello. La vida puede cambiar por completo en una noche y obligarnos a una total reconstrucción.El jueves 21 de julio, a las 19:30 horas, se proyecta “Matar extraños” de Nicolás Pereda y Jacob Secher Schulsinger (Dinamarca/México) A través de una serie de sesiones de casting, reconstrucciones y escenas improvisadas, la película cuenta la historia de tres jóvenes que tratan en vano de unirse a la Revolución Mexicana, 1910 y se pierden en el desierto del norte de México. La cinta muestra cómo la creación de mitos nacionales es parte de un proceso que involucra la imaginación de sus ciudadanos.El jueves 28 de julio, a las 19:30 horas, se exhibe “Hrútar” (Carneros) de Grímur Hákonarson (Islandia). Película cuya trama está ubicada en un remoto valle de Islandia, dos hermanos que no se hablan desde hace más de cuarenta años deberán unir fuerzas para salvar su bien más preciado: su rebaño de carneros.