Inicia este viernes distribución de listas nominales a los 20 Consejos Distritales del INE

El vocal del Registro Federal de Electores (RFE) en Veracruz, Sergio Vera Olvera, indicó que durante todo este viernes estarán entregando los cuadernillos de las listas nominales definitivas a los presidentes de los 20 Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral (INE).



En entrevista telefónica, dijo que el documento base de los comicios del 6 de junio consta de un ejemplar para la mesa directiva de casilla, uno para cada representación de los partidos políticos y uno más de reserva.



“Esta lista nominal definitiva consta de 5 millones 179 mil 606 registros, son ciudadanos que van a poder ejercer su derecho al votos (…) son 10 mil 760 cuadernillos que estamos entregando correspondientes a las 4 mil 864 casillas básicas, 4 mil 922 casillas contiguas y a las 974 extraordinarias”, enumeró.



Vera Olvera apuntó que hay otras 221 cajas con las listas que serán entregadas al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, para que éste las distribuya a los cuatro partidos con registro estatal.



Además, comentó que si bien el Consejo General del INE estableció que los partidos podrían solicitar la lista con datos acotados de los electorales, es decir, sin tener su fotografía y nada más su nombre y su primer apellido, los institutos políticos no se decantaron por esta opción.



“No fue solicitada por ningún partido político a nivel estatal, todos la pidieron con todas las características, por lo que las listas nominales en el Estado de Veracruz para los partidos políticos, incluyendo los locales, no son acotadas”, precisó.



El vocal del RFE indicó que ello no impedirá que el órgano electoral no proteja los datos personales de los ciudadanos, toda vez que las representaciones de las fuerzas partidistas ante las mesas directivas de casilla las deberán devolver al término de las votaciones, para posteriormente proceder a su destrucción.



Finalmente, comentó que estos cuadernillos que se recibieron ayer jueves y se están distribuyendo hoy viernes a los 20 Consejos Municipales, serán trasladados con todas las medidas de seguridad para protegerlas de un posible mal uso a escasos 29 días de la jornada comicial.