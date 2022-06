Inicia este viernes el Next Top Draga Queen, en ForOculto

Todo listo para la primera sesión del esperado Next Top Draga Queen, dura competencia que tendrá lugar a lo largo de 10 semanas con el objetivo de enaltecer el arte drag en Xalapa, bajo la mirada de un profesional jurado integrado por Thamora, reina coronada de "La carrera Veracruz"; el diseñador de ropa Xavier Arcos; y Verona Ladrona, la draga xalapeña elegida por su trayectoria en diferentes escenario de la Capital.El organizador Jairo Xavier considera que la selección de conductores fue atinada, al elegir a Victoria Fantasmal, quien alternará con la co-coductora draga xalapeña La tormenta. Ambas serán las que platiquen con las concursantes, para que el jurado conozca mejor los sueños, las habilidades y el temperamento de las aguerridas participantes.A lo largo de toda la semana, la inquietud de las participantes ha crecido. Todas serán acompañadas por sus respectivas porras pero de las 10 aspirantes, sólo una ganará. Las aspirantes a Drag Queen son: Adán Somos, Diva Morena, Chipstick, Faunyx Creepy Doll, Levy Drag, Joxxi la Queen, Mónica Bong, Phoenix Halliel y Zodiaca.“El arte drag ha tenido un enorme crecimiento, no sólo en nuestra plataforma de YouTube, en el país han surgido personajes que ofrecen profesionalismo, gente que no es improvisada, que se pulen y preparan para dar una buena imagen, creativa, con propuesta, de lo que significa ser drag. En nuestra plataforma contamos con más de 3,800 mil vistas, sin contar la audiencia cautiva que tenemos en Instagram, Twitter y el público que se daba cita cada viernes en el escenario de ForOculto”.Jairo Xavier recordó que, “en la primera temporada, realizada del 2 de julio al 3 de septiembre del 2021, a pesar de la pandemia acudieron más de 800 personas, pendientes de los 10 capítulos realizados en nuestra sede de ForOculto, para tener una gran final en el teatro J.J. Herrera. Que también estuvo concurridísimo”.“Fue una memorable velada, contamos en esa gran final con 10 participantes, todas profesionales, aguerridas contendientes, muy creativas, que dieron lo mejor de sí para ser la primera reina coronada del arte drag en la ciudad de Xalapa”.“Ese antecedente exitoso, fue lo que nos motivó para organizar esta segunda temporada, ahora con más participantes, provenientes de diferentes municipios del Estado. Esta noche participan todas las aspirantes, inicio de selección de las mejores, para dar a conocer a la ganadora en el mes de agosto”.“Todas las actividades tendrán lugar en el escenario de ForOculto, ubicado a unas cuadras de Casa del Lago UV, en la calle Carlos Miguel Palacios #36 colonia Venustiano Carranza. Sesiones que serán con todos los protocolos de sanidad necesarios y, para todos aquellos que no puedan asistir, tendrán la oportunidad de participar de manera virtual, pues cada sesión será transmitida en la plataforma digital de YouTube, vía el canal de YouTube: Next Top Draga Queen de forma diferida”.