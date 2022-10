Inicia formalmente “Operativo Mochila” en CETIS 146, de Río Blanco

La mañana de este 31 de octubre el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar, inició de manera formal el “Operativo Mochila” en el CETIS 146, en donde recientemente se conoció el caso de cuatro jóvenes presuntamente intoxicados por comer pastelillos con mariguana.El titular de la SEV dijo que con la campaña "No te la juegues con las drogas", la cual busca prevenir el consumo de diversas sustancias, se podría alcanzar a un promedio de 600 mil jóvenes."Arrancamos y nos vamos en cascada a diferentes planteles, hoy también sostenemos una reunión con todos los directores de los CBTIS de la región y estamos hablando de más de ocho, porque estamos poniendo mucha atención y más por algunas situaciones que se dieron en esta institución el CETIS 146", dijo.Explicó que son los padres y madres de familia los que revisan las mochilas de los jóvenes, pero la patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública se encuentra afuera de la institución."Los jóvenes son los que abren su mochila y la vacían; los padres están observando y en dado caso que encuentran algo que no es correcto se manda a traer al padre y a la madre de familia; a partir de ahí se da a conocer un protocolo por parte de Seguridad Pública".Dijo que todas estas acciones son para prevenir, pues Veracruz es el estado que tiene mayor número de escuelas y el tercero con mayor número de docentes, alrededor de 137 mil."Vamos a prevenir antes de cualquier cosa, de hecho ya nos reunimos con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Namiko Matzumoto. Llevamos una ruta educativa y un tema de seguridad que es importante".El funcionario acotó que la semana pasada empezaron con las conferencias de prevención de la campaña "No te la juegues con las drogas"."Esta semana también tendremos otra actividad que les estaremos anunciando en la cual participaron presencial 3 mil alumnos y mil en línea. Cabe hacer mención la desafortunada situación que se dio en el Estado de México, en el cual un estudiante apuñala a una maestra, por eso debemos prevenir antes de cualquier otra situación".