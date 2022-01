Inicia inscripción al Servicio Militar Nacional, en Tihuatlán

La Junta Municipal de Reclutamiento inició la recepción de solicitudes de inscripción al Servicio Militar Nacional, por lo que convocó a los jóvenes nacidos en 2004 y remisos para que acudan cuanto antes a realizar el trámite.Ubicada a un costado del parque municipal Benito Juárez, la oficina de reclutamiento estará atendiendo de lunes a viernes, en horario de ocho de la mañana a las dos de la tarde, indicó Rodrigo Chávez, regidor comisionado en este rubro.La fecha límite establecido por la Secretaria de la Defensa Nacional es hasta el 15 de octubre, pero la invitación es efectuar la solicitud de la cartilla cuanto antes, abundó la fuente.Los requisitos son presentar en original y copia simple acta de nacimiento actualizada y certificada en el 2022, constancia de residencia firmada por el agente o sub agente municipal, credencial del INE o de estudiante, además de constancia o certificado de estudios.También se requiere comprobante de domicilio no mayor a tres meses, CURP ampliada al 185 %, cuatro fotografías blanco y negro de 35 x 45 mm tamaño cartilla con fondo blanco en papel mate, con camisa blanca, pelo corte militar, sin barba ni bigote, siendo indispensable tener firma.En el caso de los remisos que no nacieron en este municipio, deberán presentar una constancia emitida por la Junta de Reclutamiento del lugar de origen, en la que se especifique que no se le ha expedido cartilla de identidad militar.