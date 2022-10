Inicia mal temporada de escalada en el Pico de Orizaba

Mal inicia la temporada de ascensos al volcán Pico de Orizaba, al registrarse el fallecimiento de dos deportistas y un acumulado de cinco lesionados lamentó Ricardo Rodríguez Deméneghi, tour operador de turismo de aventura.A pesar de que no se han registrado recientes nevadas, las empresas certificadas están al tope en sus reservaciones para ascensos al volcán Pico de Orizaba, con mayor demanda por la cara Norte del coloso.Esta condición de demanda, explicó, pone en riesgo a otros alpinistas que viendo la posibilidad de ahorrarse algunas monedas, buscan guías no certificados y con ello aumenta la condición de peligro en los ascensos.Por ello, al momento se registran siete accidentes en las faldas de la montaña, con saldo de cinco lesionados y dos fallecidos en este mes de octubre."Esto se debe a que hay muchas empresas no reguladas que ofertan sus servicios en redes sociales sin dar ninguna seguridad al cliente. La recomendación es no arriesgarse por ahorrarse algunos pesos", advirtió.Recordó que las empresas certificadas cuentan con un seguro de gastos médicos por actividad de alta montaña, por ello se incrementan los costos, pero cuando se trata de vidas humanas, todo lo vale.Lo curioso, señaló Rodríguez Demeneghi, es que cuando se suscita un accidente, son los prestadores de servicios certificados quiénes los realizan, porque las empresas "patito" no cuentan ni con la experiencia ni el equipo, sin mencionar los vehículos que no cuentan con las condiciones necesarias para hacer los ascensos.