Inicia misión pastoral de Roberto Madrigal como el VI Obispo de Tuxpan

Tras la ceremonia de ordenación episcopal y toma de posesión como VI Obispo de la Diócesis de Tuxpan, monseñor Roberto Madrigal Gallegos acentuó que estará en un periodo de inserción para conocer la situación de la Iglesia. “Mi corazón y pensamiento están en Tuxpan”, proclamó.



En conferencia de prensa y acompañado del Nuncio Apostólico Franco Coppola, el sustituto del obispo Juan Navarro Castellanos, a quien el Papa Francisco le aceptó la renuncia por edad, dijo que esta encomienda es un regalo divino.



“Es un regalo de Dios que quizás no lo merezco, pero Dios es grande, porque sabe hacer las cosas muy bien y es un servicio que con fe y esperanza ha aceptado”, atajó.



Con 23 años de vida sacerdotal, Madrigal Gallegos se ha convertido así en el primer obispo tabasqueño, después de 142 años de la creación de la Diócesis de Tabasco. “Dios ha querido fijarse en un servidor; solamente Dios sabe por qué, habiendo muchos hermanos buenos sacerdotes y todos somos candidatos, pero me tocó a mí”, dijo con humildad.



Asimismo, reconoció la labor pastoral de los cinco obispos anteriores y de sus hermanos sacerdotes. “Ellos han hecho lo que les corresponde y yo me subo a la barca para continuar la obra, así como lo marca el Sexto Plan, seguir evangelizando, porque es la principal obra, esa es la tarea primordial de un obispo: evangelizar, llevar a Dios en los corazones, en unas circunstancias actuales que implican retos y desafíos, pero (la misión) es evangelizar”, subrayó.



Madrigal Gallegos dijo que está en un momento de inserción en esta Diócesis. “Con esa actitud vengo, a insertarme en esta iglesia en particular y conocer realidades, y con base a ese conocimiento tomar decisiones que sean oportunas para seguir caminando con la Iglesia”.



El VI Obispo pidió a los sacerdotes considerarlo un hermano más en la labor evangelizadora. “Soy un hermano para ellos, compañeros de camino. Dice San Agustín: seré con ellos también sacerdote, seré con ellos y para ellos pastor y obispo; somos, a fin de cuentas, consagrados, y son como mis manos, colaboradores inmediatos para esta tarea de evangelizar. El obispo no lo puede todo, y hay que entender que en la condición humana tenemos colaboradores”, reiteró.



A su vez, Franco Coppola añadió que el cambio de un obispo siempre es esperanzador, en este caso por renuncia de Juan Navarro por edad.



“Llega nueva sangre, llega nuevo entusiasmo, nueva pasión para la evangelización. Se pasa de un pastor que ha servido por muchos años y llega un joven obispo, esperando que esa su juventud sea para acercarse de manera especial a los jóvenes, que son los que más necesitan hoy la atención de la Iglesia”, recalcó.