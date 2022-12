Inicia operaciones la Policía Vial de Orizaba

Esta mañana inició de manera formal operaciones la Policial Vial, luego de que fuera municipalizado Tránsito. Los elementos en sus motopatrullas y patrullas hicieron un recorrido por la ciudad para mostrar a la población esta nueva corporación.“Hoy 1° de diciembre iniciamos una nueva época, bajo la premisa de cero tolerancia, no más pretextos. En Orizaba no se va tolerar ninguna acción que manche a esta nueva Policial Vial, pero también buscaremos que se cumpla el orden al que nos hemos acostumbrado los orizabeños”, manifestó el alcalde Juan Manuel Diez Francos.Advirtió que quien decida volver a las prácticas del abuso del poder y extorsión no tendrán espacio en el gobierno. “A partir de hoy el mando de la Policial Vial lo tienen los ciudadanos que merecen respeto y honestidad”.Recordó que el expolicía federal José Luis Aldrete Parra será quien estará al mando de este cuerpo, acompañado de 60 elementos más.Tras dar el banderazo de salida, las autoridades municipales hicieron un recorrido por la ciudad para mostrar el equipo humano y físico.