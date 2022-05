Inicia primera de 10 Ferias Regionales Educativas

Con la premisa de cero rechazo para que ningún joven pierda la oportunidad de estudiar, en la entidad veracruzana se desarrollarán 10 Ferias Regionales Educativas, la primera de ellas iniciada este miércoles en la ciudad.Con participación de varios planteles de Educación Media Superior y Superior, la sede para la primera expo feria en la Región Totonaca es el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica (ITSPR).“La meta es no dejar a ningún joven fuera de las aulas. Mejor que estén estudiando y no que estén en la calle. Tenemos la capacidad suficiente en todo el estado para poder ofertar un lugar a los jóvenes que quieran estudiar preparatoria, sistema medio superior o en sistema superior”, aseveró el director del plantel sede, Jesús Huerta Chua.La expo feria inició este miércoles y culminará este jueves 26 de mayo, con actividades integrales de vinculación con el sector empresarial, exposición de proyectos productivos, mesas de trabajo académico, desarrollo de actividades deportivas, culturales, sociales y conferencias magistrales, detalló.Explicó que el programa “Cero rechazo” pretende atraer incluso a jóvenes que han sido rechazados de alguna institución en el examen de selección o por saturación de la carrera, para que pueda estudiar en alguna otra escuela que todavía tenga cupo, además de promover carreras distintas que, probablemente por falta de difusión, los jóvenes no saben que la pueden cursar en algún plantel cercano.