Inicia segundo periodo de Revista de Supervivencia en el IPE

A partir de este 15 de agosto y hasta el 30 de septiembre, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) se llevará a cabo el segundo periodo de la Revista de Supervivencia 2022, en modalidad mixta, para jubilados y pensionados.Daniela Griego Ceballos, directora del IPE, recordó que ya no será necesario presentar la Constancia de Situación FiscalDijo que la nómina es de 32 mil 434 pensionistas, por lo que la Revista de Supervivencia permite actualizar el padrón y el registro de beneficiarios del programa del Seguro de Salud para la Familia.Adelantó que a los beneficiarios que no acrediten la supervivencia se les retendrá el pago de la pensión para el mes de octubre; en caso de hacerlo extemporáneamente el pago será liberado posterior a la acreditación.En el primer periodo de la Revista de Supervivencia 2022, que se efectuó del 8 de febrero al 1° de abril, se acreditó el 93.43 por ciento del padrón, es decir, 30 mil 303 pensionistas.Al cierre del periodo un total de 2 mil 806 pensionistas (8.65 por ciento) no cumplió con el requisito, pero 675 lo hizo de forma extemporánea.En este segundo periodo, las modalidades para el registro serán a distancia (vía postal o mensajería); virtual mediante videollamadas por WhatsApp; y presencial, a través de 3 módulos fijos y 8 itinerantes.Para la modalidad de videollamadas, los sindicatos podrán apoyar a sus agremiados agendando las citas entre el 15 y 19 de este mes.Del 22 de agosto al 2 de septiembre será el periodo de los pensionistas para agendar sus citas vía telefónica a los números 2288358957, 2281266889, 2281900468, 2283423451, 2281596053 y 2283423448.Personal del IPE realizará las videollamadas agendadas del 5 al 30 de septiembre; aunque durante ese periodo se seguirán agendando citas, pero sólo al número telefónico 2281410500, extensiones 325, 1029 y 1118.Para la modalidad presencial, sólo en esta ciudad, habrá tres módulos fijos, en la explanada del IPE, en la Estancia Garnica y en el Gran Hotel Xalapa; funcionarán del 22 de agosto al 23 de septiembre.Mientras que del 22 de agosto al 23 de septiembre funcionarán 8 módulos itinerantes en Minatitlán, Coatzacoalcos, Acayucan, Huatusco, Córdoba, Orizaba, Zongolica y Tierra Blanca.En la modalidad a distancia se podrán enviar por mensajería o servicio postal, certificado médico, constancia notarial, constancia consular, en caso de que el pensionista se encuentre en el extranjero, y/o constancia de reclusión, en caso de encontrarse privado de la libertad en un Centro de Reinserción Social.