La propuesta de “Ley Monse”, presentada este jueves al pleno del Congreso local, plantea la posibilidad de generar sanciones a las redes de protección de presuntos feminicidas en Veracruz.Actualmente, el Código Penal veracruzano establece en su artículo 345 excepciones en las causas de no incriminación, en especial al encubrimiento por parientes o personas allegadas a un presunto responsable de un delito.Esto significa que, si una persona que es familiar hasta en quinto grado, o incluso, si es su amigo, compadre, vecino, o le tiene respeto a un presunto delincuente, pueda ser no incriminada por encubrirlo para que escape.Así, tras semanas de análisis, únicamente se plantea exentar de sanción a parientes “hasta el segundo grado y la pareja de hecho” respecto a los feminicidios pero la propuesta elimina la protección a los que estén ligados con el delincuente “por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad”.En tribuna, la diputada Anilú Ingram Vallines presentó ante el pleno del Congreso Local la Ley Monse que, mediante una reforma al Código Penal estatal en sus artículos 26 y 345, busca sancionar a quienes encubran a feminicidas y los ayuden a huir.Recordó que la iniciativa fue impulsada por la colectiva Brujas del Mar luego del feminicidio de Monse en 2021, en el Puerto de Veracruz, a manos de su novio Marlon “N”, actualmente prófugo.La legisladora dijo que el caso permitió evidenciar la necesidad de que la ley actual evolucione, para que realmente cumpla con otorgar justicia y reparación del daño, no sólo a víctimas y familiares de feminicidios, sino también a las víctimas de todos los delitos.