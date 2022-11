Injusticias sociales, cotidianas a 112 años de la Revolución de 1910: Vicario

Foto: Alerta2

La sociedad mexicana enfrenta injusticias sociales de manera cotidiana, señaló el padre Adrián Hernández Martínez, en la víspera del 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.El aniversario de este acontecimiento, anotó, “no puede agotarse en un mero recuerdo de ciertos hechos que han marcado nuestro pasado. Conviene reiterar que el significado de nuestro itinerario histórico se descubre a la luz de la fe, cuando miramos lo que hemos sido y el modo como en este caminar se ha preparado lo que actualmente somos”.Expuso que las revoluciones suelen ofrecer el romper con el pasado y el empezar un todo nuevo, pero a veces se vuelve a lo mismo o a situaciones peores.“No hay acontecimiento en la historia que no surja de otros que lo hayan precedido y que no llegue a ser origen de otros.“La Revolución Mexicana es un ejemplo de ello, es la primera de las grandes revoluciones sociales del siglo XX. Fue un conflicto armado, iniciado el 20 de noviembre de 1910 y terminó con la promulgación de la Constitución de 1917, siendo la razón de este hecho histórico el combatir las injusticias y establecer la democracia”, apuntó.El vicario recalcó que la reflexión histórica “nos abre al presente y nos interpela hacia el futuro, en tanto que los ideales propuestos por la Revolución se nos presentan hoy con nuevos rostros, en situaciones mucho más complejas”, citó con base a la Carta Pastoral: “Conmemorar nuestra historia desde la fe, para comprometernos hoy con nuestra Patria”.El padre Adrián acentuó que, en el tiempo presente, la sociedad mexicana debe asumir tres prioridades en el camino como Nación: a) el acceso equitativo a los bienes de la tierra, promoviendo la justicia y la solidaridad; b) el crecimiento en la cultura con una mayor conciencia de la dignidad y oportunidad de desarrollo, con una educación integral y de calidad para todos; c) la reconciliación, alcanzando armonía e integración en sus distintos componentes sociales y políticos, pero buscando el bien común y el respeto de unos y otros, concluyó.