Innumerables accidentes después, repararán la Xalapa-Coatepec

El Secretario de Gobierno, Erick Cisneros Burgos, señaló que se llevará a cabo la reparación de la carretera Xalapa-Coatepec, misma que había sido señalada por los conductores como un peligro vial al suscitarse accidentes automovilísticos“En los próximos días vamos a iniciar también el arreglo de la carretera, vamos ya a descargar el tema de los accidentes. Se le va a poner una capas de asfalto sobre el pavimento ese que es prácticamente una pista de hielo, podríamos ir a patinar cada vez que llueve”, dijo.Asimismo, comentó que esta situación se habría heredado desde el gobierno pasado: “Nos dejaron una pista ahí el gobierno pasado que genera muchos accidentes, vamos acorregirle la nota al gobierno como se la hemos corregido al gobierno pasado en muchas cosas, en casi todo”.El Secretario señaló que ya ha tenido pláticas con el Alcalde de Coatepec para así lograr disminuir el número de accidentes.“El hecho de que reparemos la carretera no implicará que vengamos a altas velocidades, vamos a estar pendientes también de ese tema”, apunto el Secretario, quien señaló que el año pasado fueron mínimos los accidentes ocasionados.Por su parte, el Alcalde Raymundo Andrade Rivera destacó la colaboración del Gobernador para que esta obra se lleve a cabo.“El Gobernador Cuitláhuac García Jiménez nuevamente viendo la problemática en que se encuentra en el bulevar Xalapa-Coatepec, tomó acciones y nos instruye a que participemos para ver la manera de cómo podemos solucionar este problema que perjudica a todos los que de una u otra manera cruzamos hacia Xalapa. Estamos trabajando en ello”, dijo.El alcalde reconoció que la reparación de la carretera está programada para este año, la cual implicaría trabajo en todo el bulevar, el cual consta de ocho kilómetros.“Lo que se va a hacer es un raspado de todo el encarpetamiento que está ahorita y se va a poner un sellador y lo que dijo el Secretario de Gobierno, posteriormente se va a poner asfalto, una capa aproximadamente de entre 5 y 7 centímetros”.Andrade Rivera hizo hincapié en la finalidad de esta reparación, misma que prevé minimizar los accidentes viales, más no eliminarlos.“Eso que quede muy claro, esto es para minimizar y no para evitar accidentes, eso es responsabilidad de ello. Creo que está la señalética muy apropiada”, concluyó.