Inquieta a orizabeños entrega de despensas del Banco de Alimentos de México

La entrega de despensas que hiciera el Banco de Alimentos de México (BAMX) a personas de Orizaba, inquietó a los pobladores de la zona quienes aseguraron que podría tratarse un tema electoral, pues las bolsas con las cuales salieron amas de casa traían el logotipo de “Fénix” supermercado propiedad de Juan Manuel Diez Francos.



La entrega se hizo en un predio ubicado en la parte posterior a la casa de campaña de Juan Manuel Diez, candidato a la alcaldía de Orizaba de la alianza “Va por México”.



Los pobladores dijeron que no se tienen que hacer cosas buenas que parezcan malas, pues estando tan cerca la votación del 6 de junio no se debería de entregar las despensas en ese tipo de bolsas.



Los medios de información llegaron hasta la zona de la entrega, pero fueron recibidos por hombres y mujeres a gritos, quienes dijeron que no se trataba de la entrega de apoyos de algún partido político sino del Banco de Alimentos de México, el cual de acuerdo con la página oficial: https://www.bamx.org.mx/ cuenta con una filial en la ciudad de Córdoba, misma que atiende a los municipios de la región de las altas montañas.



Un varón que dijo es parte de este banco, aseveró que la actividad obedece a una campaña de donación de alimentos, por parte de empresas de la región, mismos que son repartidos entre la gente de escasos recursos, sin embargo, los vecinos insistieron en que el lugar no es el adecuado pues se hace en tiempos electorales y lo extraño es que lo realizan en bolsas del “Grupo Fénix”.