Inseguridad dificultó Censo Económico de INEGI, en 2019

Por la inseguridad, algunos comercios no querían participar y algunos, los menos, no dieron datos al personal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el censo económico de 2019, indicó el coordinador estatal de este Instituto, Juan Manuel Yglesias López.



“Más que trabas, la situación de la inseguridad dificulta. Pero puedo decirle que tuvimos buenos resultados. Entre los establecimientos pequeños y medianos logramos una cobertura de casi el 99 por ciento, en cuanto a los establecimientos grandes tenemos una buena cobertura y esperamos tener resultados definitivos hacia el 16 de julio de este año”.



Agregó que fue poco el porcentaje que no se logró censar y es que dijo que existe una importancia relevante de que los empresarios pudiera proporcionar esta información porque permite que se tenga un panorama más amplio sobre la situación económica que vive el país.



De igual forma, dijo que el censo que iniciará en marzo y que será el poblacional, permitirá que se tenga conocimiento de las características de la población y sus viviendas, por ello es muy importante que se dé la información, pues servirá a quienes toman decisiones de hacerlo con certeza y es que contarán con información actual y veraz.