Inseguridad es el problema más grave; ahuyenta inversiones: CONCAMIN

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), José Abugaber Andonie, comentó que a pesar del tiempo complejo en materia económica que vive el país, le va bien a este sector en materia de manufactura, aunque la inseguridad sigue siendo un problema que preocupa."Al momento, manufactureramente hablando, estamos bien, el único problema más grave que tenemos es el de la seguridad", dijo.Agregó que no se puede olvidar que la inseguridad ahuyenta las inversiones."Cuando no existe ésta, entonces hay un grave problema para las diferentes ciudades".De igual forma apuntó que es básico el trabajo entre el Gobierno municipal, el estatal y federal, con una buena relación con los inversionistas o empresarios."Esto es clave porque no puede haber municipios que no sean apoyados por el Gobierno del Estado; hay varios estados donde apoyan a las autoridades locales con esto se alcanza el desarrollo".Pero dejó en claro que mientras no se invierta, no habrá desarrollo de las ciudades, por ello se tiene todavía un trabajo arduo por hacer.El empresario estuvo de visita en la ciudad de Orizaba e Ixtaczoquitlán, a fin de reunirse con otros integrantes de la CONCAMIN y de diferentes empresas.