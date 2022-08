Inseguridad y pandemia causaron déficit de choferes de carga en sur del Estado

Conductores de autotransportes de carga en el sur han desertado de su labor debido a la inseguridad, optando por migrar a Estados Unidos y Canadá para obtener mejores salarios.Jorge López Santana, delegado en Coatzacoalcos de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR), reconoció que están padeciendo la falta de conductores, quienes también buscaron nuevos aires “por culpa” de la pandemia y la inseguridad en carreteras.“La pandemia vino a hacer muchos estragos de manera global y tú sabes de la mano de la inseguridad nos vino a afectar muchísimo, cada vez los operadores quieren arriesgarse menos en el tema de las carreteras donde sufren asaltos, robo de unidades y en ciertas localidades de nuestro país”, señaló.Incluso los choferes han comenzado a viajar hacia la unión americana o hasta Canadá para tener un trabajo más seguro pero que siga siendo bien remunerado.Explicó el delegado que fuera de México a algunos les ofrecen seguir como conductores de carga, pero las condiciones son muy diferentes, pues tienen mejor salario y mayores prestaciones.“Yo me enteré de ir a Canadá, algunas partes de Estados Unidos, tenemos vecinos transportistas que están jalando gente, les están ofreciendo mejores oportunidades, desde la cámara la instrucción es apoyar en todo a los operadores, dignificar al operador, al transporte, enchufar más con el gobierno y que sepan nuestras necesidades”, detalló.Mencionó que han buscado trabajar con las autoridades como la Guardia Nacional (GN) para plantear estrategias donde los choferes se sientan seguros y dejen de renunciarle a los concesionarios.“Se han ido a Estados Unidos a Canadá por mejoras a otro nivel que en México no se compara, pero creo que tenemos a nivel nacional el sentido que nuestros operadores es lo que mueve las mercancías y que de la mano del gobierno es importante sumar esfuerzos para que la gente no se vaya”, agregó.La CANACAR ha estado celebrando foros donde se evalúen las condiciones de los transportistas y los choferes y está falta de conductores pueda ser solucionada.