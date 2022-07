Insiste AMLO que estrategia “abrazos, no balazos” seguirá, aunque no les guste a sus adversarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este domingo que, aunque no les guste a sus adversarios, continuará con su estrategia de “abrazos, no balazos”.El encabezar la ceremonia del inicio de obras de infraestructura en Cancún, en donde se manifestaron familiares de personas desaparecidas en la entidad, el jefe del Ejecutivo federal reconoció que no es un asunto fácil seguir “serenando” al país, pero aseguró que seguirá con su estrategia, pues manifestó que tiene convicciones y su gobierno seguirá actuando con rectitud y honestidad.“Tenemos que lograr paz y tranquilidad con la filosofía de que la paz es fruto de la justicia, y eso es lo que vamos seguir aplicando como política, no les gusta a nuestros adversarios, pero ya ven que soy un poco perseverante, lo voy a seguir diciendo `abrazos, no balazos´.“Y justicia, atender a la gente más necesitada, atender a los jóvenes para que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales, así vamos a seguir serenando a nuestro país. No es un asunto fácil, pero tenemos muchas convicciones y vamos a seguir actuando con rectitud, con honestidad y garantizando todos los derechos”, comentó.