Inspectores del Ayuntamiento de Xalapa retiraron a activistas del “Truequetón”

Inspectores de Comercio del Ayuntamiento de Xalapa retiraron a los activistas del Refugio Canino “Patitas Suaves” instalados en el Parque Juárez, en donde organizaron el “Truequetón” de artículos de uso diario por croquetas para perros.“Nos quitaron, nos vinieron a quitar, que no podemos hacer una labor altruista, vinieron del Ayuntamiento, que nos tenemos que quitar porque los ‘puesteros’ del Parque Juárez dijeron que estábamos vendiendo, y es totalmente falso” denunció la enlace de “Patitas Suaves Xalapa”, Rosario Garduza, en una transmisión de Facebook.La activista negó estar vendiendo artículos y en todo caso la actividad de este sábado se limitó a intercambiar artículos por croquetas, pero no convenció a los inspectores del Ayuntamiento.Adelantó que van a seguir “boteando” en el Parque Juárez, para tratar de alcanzar el objetivo de la colecta para garantizar el alimento para los perritos.“Les dijimos que no, que es totalmente falso, no hay croquetas para hoy (en el refugio) y no sé qué van a comer y por eso el día de hoy venimos para recolectar y nos dijeron que no podemos estar aquí”.Con lágrimas en los ojos, la defensora admitió que recogieron todo el material de apoyo y los artículos del truequetón, por instrucciones de los inspectores y añadió que las donaciones pueden entregarse en el refugio de la agrupación.Hizo un llamado al alcalde Ricardo Ahued Bardahuil para dejarle seguir con las actividades, debido a que es una colecta altruista para apoyar al refugio.“No venimos a vender nada, ni a quitarles su trabajo, venimos a intercambiar donaciones por croquetas. Aquí me voy quedar, por si alguien quiere quedarse conmigo, por si alguien quiere venir. Aunque me corran aquí vamos a estar”.