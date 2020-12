Insta Alcaldía de Xalapa a evitar las concentraciones de personas durante compras navideñas

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, reiteró el llamado a la ciudadanía de mantener los protocolos sanitarios para evitar más contagios de Coronavirus y con ello, no buscar que la ciudad regrese a semáforo rojo.



Lo anterior, al cuestionarle si se implementará un operativo o se endurecerán las medidas sanitarias en los establecimientos comerciales en próximos días durante las compras masivas que pudieran realizar los xalapeños.



"Estamos reflexionando la forma en la que sería más eficaz, para que la ciudadanía comprenda que lo que tenemos que cuidar ante todo es que no haya espacios de contagio. Cuando hay grandes colectivos conviviendo es cuando hay contagios. Vamos a estar insistiendo todos estos días para que la gente comprenda que es por su salud".



Para ello, Rodríguez Herrero resaltó que a través de la Dirección de Desarrollo Económico buscarán que la población adquiera sus regalos, insumos y demás artículos de manera virtual.



Además, informó que los vendedores ambulantes deberán acatar las medidas sanitarias ante la pandemia COVID-19 y también, dijo, implementarán un operativo para bajar la densidad del número de personas que trabajan en las calles de la zona centro.



"Sea un negocio formal o un informal, todos deben acatar las reglas. Sabemos la necesidad de que todas las familias tengan un ingreso pero también ellos deben acatar las reglas. Solamente dejaremos a los comerciantes en algunos puntos, no en todos".



El Alcalde informó que las restricciones de venta de alcohol continúan con un horario de 12:00 a 22:00 horas, de lunes a viernes y los sábados de 12:00 a 20:00 horas, sin que esté contemplado optar por ley seca para la celebraciones navideñas.



"Lo que vamos a seguir implementando son las restricciones de horario. Si la gente quiere adquirir algún tipo de bebida, lo puede hacer en un horario que no rebase las 8 de la noche, puede hacer las compras por la mañana", concluyó.