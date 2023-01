Insta PT señalar a ediles veracruzanos relacionados con el hampa

Sobre los recientes señalamientos del gobernador Cuitláhuac García Jiménez de que algunos ediles veracruzanos están relacionados con el crimen organizado, el coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar, sostuvo que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe “tocar a quien sea” y llegar al fondo en este asunto.Sobre la relación de los asesinatos de ediles, demandó a las autoridades a señalar a los responsables pese a que el Gobernador habría afirmado que no compartiría el nombre de ningún alcalde del que sospechen pero que todos serían analizados.“La Fiscal debe de investigar todo. Si hay autoridades que diga qué autoridad es. Si no hay autoridad y es la delincuencia organizada que lo diga, si son asesinatos del fuero común –que no son porque son con arma de fuego– también que lo diga”.Aguilar comentó que espera que las autoridades investiguen e informen a la ciudadanía sobre estos casos y el motivo del delito; “que se ponga las pilas y que informe a la sociedad qué pasó, por qué esos asesinatos; entonces empezaremos a ver qué está trabajando en lo que le toca”.También afirmó que es cierto que autoridades llegan a estar coludidos con el crimen organizado; sin embargo, aseveró que esto no pasa con todos los ediles.“El Gobernador manifestó hace unos días de que ha salido a la luz en base a investigaciones que muchos de esos delitos están coludidos. Sí, muchos. Pero hay otros que no. Esa es la clave. La línea de investigación tiene que llegar hasta donde (sea necesario)”, concluyó.