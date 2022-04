El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, proyectó entregar a la próxima administración una fuerza policial conformada por 10 mil elementos con mejores ingresos y prestaciones.Al brindar su mensaje a la Policía Estatal y la Fuerza Civil con motivo del Día del Policía Veracruzano, Gutiérrez Maldonado conminó a los uniformados a no "repetir" la infiltración de la delincuencia organizada en las corporaciones policíacas, tal y como ocurrió de 2006 a 2012."No dejen, no les vuelvan a dar oportunidad a los delincuentes de querer estar sobre ustedes, no vale la pena, acuérdense los que les tocó vivir de 2006 a 2012 en las corporaciones, como esta gente invadió las policías estatales y municipales".