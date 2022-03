Instalación de gasolinera en Huiloapan está quebrando a comerciantes y talacheros

Pequeños comerciantes y talacheros del paradero de San Cristóbal indicaron que debido a la instalación de la gasolinera Ferche Gas muchos de ellos están a punto de quebrar pues el dueño de esa empresa impide que se estacionen los camioneros y piperos porque impiden la vista de su negocio.Víctor César Pélaez comentó que es uno de los afectados pues lleva en ese lugar 45 años y siempre le iba bien porque paraban muchas unidades.Sin embargo, dijo, desde que llegó la gasolinera ya no dejan a sus clientes pararse ahí, pusieron vigas de acero para impedir que entren y si acaso lo hacen sobre el acotamiento, llega la Policía Federal y los infracciona.Señaló que ellos no tienen la culpa de la instalación de esa gasolinera, pero a ellos les está quitando su sustento.Consideró que, si esa gasolinera pusiera señalización, los clientes no tendrían problema para encontrarla, pero ahora son varias familias las que están a punto de quedarse sin sus ingresos."Nos está afectando mucho nuestra economía, no podemos ganar nuestros centavos como antes, ¿por qué? Porque los de esa gasolinera se sienten dueños del tramo", indicó.