Instalan bazar en el Tranvía del Recuerdo en protesta contra el ayuntamiento de Veracruz

En protesta contra el ayuntamiento de Veracruz, artesanos y comerciantes instalaron un “Bazar de resistencia y rebeldía colectivo” en el tranvía del recuerdo sin la autorización de la dirección de comercio.



Acusan que fueron engañados hace 3 semanas cuando se colocaron y fueron retirados con la promesa de que se les permitiría vender sus productos y hacer trueque, sin embargo, no fue así, les siguen condicionando los permisos por un día a más de 2 mil 500 pesos.



Aseguran que se trata de 30 comerciantes que buscan auto emplearse porque se quedaron sin trabajo debido a la pandemia por el COVID-19.



“Vinieron a hacernos preguntas del ayuntamiento, no se quisieron identificar. Pagar una cuota excesiva que no podemos pagar entre 2 mil 500 y 3 mil pesos es lo que mantiene la cuota por persona, la cuota es un día a la semana. Se hizo la promesa que si nos retirábamos en el momento que nos pedían nos iban a proporcionar un permiso para cada fin de semana, era una promesa, se llevó el seguimiento y no se respetó la promesa, si van a prometer algo, que lo cumplan”, señaló Adrián Castro, vocero del “Bazarcito Colectivo”.



La gran parte de ellos, elaboran sus productos, otros más, intercambian ropa, zapatos y otros artículos.



El costo del permiso por un día es excesivo cuando hay zonas del centro donde hay ambulantaje y no hay control.



“Yo vengo aquí para pagar mis estudios, no puedo trabajar y estudiar, no puedo aceptar eso, no me pueden cobrar por algo que yo estoy vendiendo. Son artículos que se hacen a mano, comida y ropa de segunda mano, no nos vamos a retirar, tenemos la necesidad de comer, de trabajar y no nos vamos a retirar”.



Los comerciantes sólo piden instalarse los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde.