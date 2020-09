Instalan módulo para atender casos sospechosos de COVID-19, en Tuxpan

Con 760 casos confirmados de COVID-19, Tuxpan ocupa el primer lugar de contagios en la huasteca veracruzana, por lo cual autoridades del Sector Salud llamaron a no bajar la guardia y acatar las recomendaciones sanitarias.



Además, para atender los casos sospechosos, se puso en servicio en el Centro de Salud urbano un “Módulo de atención sintomático respiratorio”.



El doctor Romualdo Cruz Cerecedo, director del Hospital Civil “Dr. Emilio Alcázar” y en cuyo frente se localiza el Centro de Salud, destacó que este filtro permite hacer el test primario de pacientes que pueden ser atendidos en su domicilio, mientras que otros deberán quedarse en el área de COVID.



Cruz Cerecedo precisó que cualquier persona puede ser atendida en el módulo, en donde no hay cobros si no tienen seguridad social.



A la vez, el director del Centro de Salud, Cuauhtémoc Pérez Juárez, abundó que en este consultorio se valora la salud del paciente que llega con síntomas respiratorios. Si no presenta signos de alarma o de gravedad, se les envía a casa para que sean atendidos ahí y se les da seguimiento vía telefónica.



“Si se considera sospechoso de Covid, se clasifica de acuerdo a su gravedad y se le traslada al Hospital, al área de urgencias. Es un filtro para detectar a los sospechosos de Covid y evitar que los hospitales se saturen. El 80 por ciento de los casos no son graves y pueden ser atendidos en sus hogares”, precisó.