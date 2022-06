Instalan “Veracruz en la Independencia”, exposición al aire libre en Xalapa

El último día de mayo se instaló la exposición al aire libre “Veracruz en la Independencia”, en la galería abierta instalada sobre las rejas de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen, a lo largo del paseo peatonal de la Avenida Xalapa.“Veracruz en la Independencia” muestra la semblanza de dirigentes que destacaron en aquella etapa, provenientes de algunas regiones y localidades que conforman la actual entidad veracruzana; la exposición rinde homenaje a personajes como: José Joaquín de Herrera, María Teresa Medina de la Sota y Rivas, María Josefa Martínez, Ana Villegas, Antonio López de Santa Anna, Serafín Olarte, Manuel Rincón y José María Tornel y Mendívil.Esta muestra, organizada por el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), cuenta con la curaduría de Virginia Cruz Mirón, subdirectora académica de la Universidad Pedagógica Nacional. La exposición compila las biografías de hombres y mujeres valientes que -incluso sin ser veracruzanos de origen-, desde sus diferentes trincheras y campos de batalla, mediante su labor periodística, política e ideológica participaron de forma destacada o anónima en los proyectos libertarios de la insurgencia.El objetivo de esta selección de imágenes es rescatar del olvido a los personajes cuya trayectoria no ha sido historiada lo suficiente, ni reconocida como se debe. El proyecto se hace posible gracias a la suma de esfuerzos institucionales y coordinados de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen y el Instituto Veracruzano de la Cultura.La galería“Veracruz en la Independencia” se presentó por vez primera en la ciudad de Córdoba en agosto de 2021, en el marco de la conmemoración del bicentenario de la Independencia, consumada con la firma de los Tratados de Córdoba. El centro de aquella histórica ciudad fue el lugar donde, hace 200 años, se reunieron el general Agustín de Iturbide y Juan O’Donojú, jefe político superior y capitán general de la Nueva España, para firmar el documento que reconoció la independencia del pueblo mexicano.Se invita al público a visitar la galería abierta “Veracruz en la Independencia”, que puede apreciarse en las rejas de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, ubicada en el paseo peatonal de la Avenida Xalapa s/n, colonia Unidad Magisterial, de la ciudad de Xalapa, Veracruz.